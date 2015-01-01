صحيفة: تهديدات إيران تستوجب تنسيقا عربيا ودوليا

قالت صحيفة الوطن إن تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال استقبال الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على ضرورة التنسيق العربي والتعاون لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها الدول العربية ياتي ليبين في مناسبة جديدة أهمية رفع مستوى التنسيق والتشاور المشترك الذي تؤكد عليه الإمارات دائماً في ظل ما تشهده المنطقة والعالم برمته من أحداث وتحديات وتطورات متسارعة تستوجب أعلى درجات توحيد المواقف والوقوف صفاً واحداً.

وأعتبرت ان الهجمة العاتية التي تقوم بها إيران منذ عقود ووجدت في أحداث السنوات الأخيرة فرصتها لمزيد من التدخل، فضلاً عن استهداف الملاحة وتهديد الحركة في المضائق البحرية، جميعها أمور تمثل تحديات ومخاطر كبرى، تستوجب تعاوناً ليس عربياً فقط بل دولياً كذلك، لكون الأوضاع الخطيرة تستوجب التزاماً جماعياً عربياً وعالمياً للتعامل معها ومنع وجود أي نتائج سلبية لها، ومن هنا فالواقع العربي رغم كل ما يتعرض له، قادر في حال التعاون والتنسيق المشترك أن يكون كفيلاً بتحصين الدول العربية ومنع انتهاك سيادتها ومصالحها.

وخلصت الى ان الإمارات طوال تاريخها تدرك حجم المخاطر التي تهدد الأمة جمعاء، ومحذرة من المخاطر والتهديدات وداعية لضرورة العمل وفق أعلى درجات التنسيق العربي المشترك مع جميع التطورات وما يهدد أي دولة عربية فإنه يمكن أن يؤثر على الجميع، ولهذا فإن الدولة تؤكد دائماً على ضرورة التعاون والتنسيق في المواقف والسياسات في مواجهة كافة التحديات التي تعيشها الأمة أو المخاطر التي تشهدها، ولاشك أن الأوضاع الحالية تشهد تهديدات مضاعفة تستوجب التعاون على أعلى درجة ممكنة.