احتفالًا بمشوار والده.. إذاعة "الأغاني" تستضيف الملحن زياد كمال الطويل غدًا

يستضيف برنامج "ذكرياتي" الذي يقدمه النجم سمير صبري، ومن إخراج محمد تركي، الملحن زياد كمال الطويل، وذلك للحديث عن مشوار العملاق للملحن الكبير كمال الطويل، وذلك غدًا الثلاثاء في تمام الرابعة عصرًا.

ويطرق الحوار إلى كيف كانت لتلك الحياة أثرًا كبيرًا على تكوين الحس الفني لزياد، وعلاقته بالنجوم، وكيف أثرت تلك الحياة التي عاشها زياد الطويل في منزل أحد عملاقه زمن الفن الجميل؟

يذكر أن أول خطوة في مشوار أنوشكا وزياد الطويل كانت أغنية من الحان زياد الطويل.