تظاهر مئات اللاجئين خارج البرلمان الأسترالي
الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:41 ص
ترجمة منار طارق
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تظاهر المئات من المحتجين خارج مبنى البرلمان لتسليط الضوء على المستقبل غير المؤكد للعديد من اللاجئين منذ استبدلت أستراليا تأشيرات الحماية الدائمة بتأشيرات مؤقتة.
وأوضح المتحدث باسم ائتلاف حركة اللاجئين "إيان رينتول" إن معظم المحتجين البالغ عددهم ألف شخص قد قطعوا مسافة 650 كيلومترًا (400 ميل) من مدينة ملبورن للتظاهر اليوم الاثنين.
معظم المتظاهرون من العراق وإيران وسريلانكا والسودان والصومال ومن بينهم مسلمون من الروهنجيا من ميانمار.
وكان معظمهم في أستراليا بتأشيرات مدتها ثلاث سنوات أو تأشيرات مدتها خمس سنوات متاحة للاجئين الذين يوافقون على العيش خارج المدن الكبرى.
تم تقديم التأشيرات المؤقتة عندما تم انتخاب الحكومة المحافظة لأول مرة في عام 2013 كوسيلة لردع طالبي اللجوء الذين يأتون إلى أستراليا بالقوارب.
يحق للاجئين الذين لا يصلون بالقوارب الحصول على تأشيرات حماية دائمة.
وأوضح المتحدث باسم ائتلاف حركة اللاجئين "إيان رينتول" إن معظم المحتجين البالغ عددهم ألف شخص قد قطعوا مسافة 650 كيلومترًا (400 ميل) من مدينة ملبورن للتظاهر اليوم الاثنين.
معظم المتظاهرون من العراق وإيران وسريلانكا والسودان والصومال ومن بينهم مسلمون من الروهنجيا من ميانمار.
وكان معظمهم في أستراليا بتأشيرات مدتها ثلاث سنوات أو تأشيرات مدتها خمس سنوات متاحة للاجئين الذين يوافقون على العيش خارج المدن الكبرى.
تم تقديم التأشيرات المؤقتة عندما تم انتخاب الحكومة المحافظة لأول مرة في عام 2013 كوسيلة لردع طالبي اللجوء الذين يأتون إلى أستراليا بالقوارب.
يحق للاجئين الذين لا يصلون بالقوارب الحصول على تأشيرات حماية دائمة.
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