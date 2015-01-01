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اليوم.. سفر 209 حجاج إلى مكة عبر مطار الغردقة الدولي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:40 ص
اليوم.. سفر 209 حجاج إلى مكة عبر مطار الغردقة الدولي
المطار
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محمد طه
 
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يغادر مطار الغردقة الدولي اليوم الإثنين، حجاج محافظة البحر الأحمر، وعددهم 209 على طائرة مصر للطيران إلى مطار جدة، وسوف يكون فى وداع الحجاج اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء طيار محمد كمال أمين، مدير مطار الغردقة الدولي وعدد من أئمة الأوقاف والأزهر.

وكان مطار الغردقة، قد استعد لسفر حجاج، حيث تم تخصيص جزء من صالة السفر الدولي بمبنى الركاب رقم 1 لاستقبال الحجاج.

وأكد مدير المطار، تواجد موظفي العلاقات العامة بالمطار داخل صالة سفر الحجاج لمساعدتهم وتذليل أى عقبات لكبار السن وإرشادهم لبوابات الخروج.
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