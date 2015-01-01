تهنئة الرئيس والقمر المصري "كيوب سات" أبرز ما تناولته الصحف اليوم

تناولت الصحف الصادرة، اليوم الإثنين، عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنتخب الشباب لكرة اليد، ونشاط رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنسيق الجامعات.





وأبرزت صحف "الأهرام"، و"الأخبار"، و"الجمهورية"، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمنتخب الشباب لكرة اليد بعد حصوله على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم فى إسبانيا.





وأشاد الرئيس بالأداء الرفيع لجميع أعضاء المنتخب بقيادة جهاز فنى وطنى، والذين جسدوا نموذجًا لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته على تحقيق الإنجازات.





واهتمت الصحف بنشاط الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى عقد اجتماعًا لمتابعة مديونية بنك الاستثمار القومى لدى عدد من الجهات وإجراءات مُبادلتها بأصول تمتلكها هذه الجهات، بحضور عدد من الوزراء.





وأشارت الصحف إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء، أنه سيصدر قرارًا يتضمن قائمة بعددٍ من قطع الأراضى التى تتبع بعض جهات المدينة لبنك الاستثمار القومي، وتتولى لجنة من البنك تقييم الأراضى، موضحًا عمل مقاصة لهذه المديونيات، فى إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية، كما كلّف رئيس الوزراء بحصر الأراضى الفضاء بالمحافظات؛ للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل.





فيما ألقت الصحف كذلك الضوء على الاجتماع الذى عقد برئاسة مدبولى لاستعراض خطط تطوير خدمات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، ووجه بالإسراع فى تطوير هيئة النقل العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين؛ لأنها تسهم فى حركة نقل عدد كبير من الركاب يوميا على طول مسار خطوطها، وإشارته إلى ضرورة أن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الاستمرار فى تشغيل وصيانة أسطولها والاستغلال الأمثل لإمكاناتها، سعيا لعدم تحقيق أى خسائر.





وفى متابعتها لتنسيق الجامعات، أفادت الصحف بأن نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات التى أعلنتها أمس وزارة التعليم العالى كشفت عن قبول نحو 10 آلاف طالب بكليات الطب البشري، وبلغ الحد الأدنى للقبول بها 403.5 درجة بنسبة 98.4% بزيادة نحو ألف طالب عن العام الماضى، وأوضحت قبول نحو 2000 طالب بكليات الأسنان وبلغ الحد الأدنى بها 403 درجات بنسبة 98.29% وقبول نحو 8 آلاف بكليات الصيدلة بمجموع 401 درجة بنسبة 97.8%.





وأشارت الصحف إلى إعلان الوزارة بأن الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى بلغ 400.5 درجة بنسبة 97.68% وللبيطرى 398 درجة بنسبة 97.07%، موضحة أنه ما زالت هناك أماكن لطلاب المرحلة الثانية علمى فى كليات التمريض والعلوم والزراعة والألسن والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية.





ونوهت الصحف بأنه وفقا لنتيجة المرحلة الأولى تتبقى أماكن خالية لطلاب شعبة الرياضيات فى المرحلة الثانية للتنسيق ببعض كليات الهندسة بالإضافة إلى أماكن شاغرة بمعظم كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى والكليات التكنولوجية والفنون التطبيقية لمن اجتاز اختبارات القدرات فى مواعيدها المحددة مسبقا.





وأشارت إلى أنه بالنسبة لطلاب المجموعة الأدبية فقد بلغ الحد الأدنى للقبول 395 درجة بنسبة 96.34% لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و391.5% درجة بنسبة 95.49% للألسن، و387 درجة بنسبة 94.39% للإعلام و379.5 درجة بنسبة 92.56% للآثار، و335 درجة بنسبة 81.71% بالفنون الجميلة «فنون».





وأوضحت أنه تم قبول 142 ألفا و961 طالبا بالجامعات والمعاهد العليا بالمرحلة الأولى منهم 45 ألفا و164 من المجموعة العلمية و97 ألفا و797 من الأدبية، بحد أدنى 398 درجة بنسبة 97.07% للعلوم، و389.5 درجة بنسبة 95% للرياضيات، و328 درجة بنسبة 80% للأدبي، ولم يتقدم للمرحلة 797 طالبا منهم 46 طالبا بالعلمى و751 بالأدبى.





فيما أبرزت تصريحات السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على التنسيق، وأكد أن مكتب التنسيق الإلكترونى يبدأ بعد غد ولمدة 5 أيام، استقبال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدنى 320 درجة بنسبة 78.05% للعلمى و279 درجة بنسبة 68.05% للأدبي، وتستوعب المرحلة 229 ألفا و978 طالبا وطالبة منهم 175 ألفا و673 طالبا من العلمى (علوم ورياضيات) و54 ألفا و305 طلاب من المجموعة الأدبية، مشيرا إلى أنه تقرر إلغاء قواعد التوزيع الجغرافى للالتحاق بالمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.





فيما أبرزت جريدة "الأخبار" إعلان عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولى بالمتحف المصرى الكبير والمشرف على الترميم بمشروع استخراج مركب خوفو الثانية بمنطقة الأهرامات أنه يجرى حاليا استكمال استخراج المركب من حفرتها بجوار الهرم الأكبر خوفو، ووجدت مفككة وموزعة على 13 طبقة تحت الأرض وتتضمن 1260 قطعة خشبية، موضحا أنه تم استخراج 1060 قطعة منها حتى الآن وصل منها للمتحف 852 قطعة، لاستكمال أعمال الصيانة والترميم النهائى لها تمهيدا لتجميعها لتصبح جاهزة للدخول والعرض فى متحفها الخاص الجديد "مراكب الشمس" بالمتحف الكبير والذى سيضم مركبى الملك خوفو الأولى والثانية، وقد اكتشفتا عام 1954 فى منطقة الأهرامات بالجيزة.





وأشار إلى أن مركب خوفو الثانية سترى النور، وإعادتها للحياة مرة أخرى منذ أن حفظها الفراعنة داخل حفرتها لفترة تمتد إلى قرابة 4500 عام بعد انطلاق مشروع الترميم المتكامل لأخشاب المركب، موضحا أن المشروع بدأ عام 2009 بتجهيز المنطقة المحيطة بالمركب ورفع الكتل الحجرية لغطاء المركب وعددها 41 حجرا يزن كل منها نحو 16 طنا.





فيما اهتمت «الجمهورية»، بإعلان الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء إطلاق مصر أمس الأول لقمر صناعى من نوع "كيوب سات" بمحطة الفضاء الدولية، والذى يوضع فى مداره المقرر الأسبوع المقبل، موضحا أن القمر زنه كيلو جرام واحد فقط صممته وبرمجته واختبرته وصنعته عقول مصرية بنسبة 100% وعمره الزمنى فى الفضاء عام واحد بتكلفة 10 ملايين جنيه، وأن الهدف من إطلاقه الأغراض البحثية واختبار الأنظمة الفضائية التى تم تصميمها داخل محطة الفضاء المصرية، ويتيح صورا بدقة 150 مترا تسهم فى خطط التنمية للدولة.





وأضاف أن هذا القمر هو الأول من نوعه ضمن برنامج الهيئة، ويشارك فيه تحالف مشترك من علماء الهيئة والجامعات والهيئات المصرية، كما شارك فى تصنيع القمر عدد من طلاب الجامعات بمشروعات تخرجهم.

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم إطلاق قمر آخر من نفس النوع خلال شهرين تحت رعاية تحالف الهيئة والإسهام فى تخريج جيل جديد من المهندسين المصريين يجمع ما بين الخبرة التقنية والمتطلبات الصارمة لتصميم وتصنيع المكونات الفضائية مما يحقق الريادة المصرية بمجال الفضاء على المستوى العربى والأفريقى.





أما جريدة "الأهرام"، فقد اهتمت بالمؤتمر السابع للشباب، وأشارت إلى أنه ينطلق غدا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وبمشاركة 1500 من الشباب المصرى الممثلين لمختلف الفئات بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال وسفراء دول الاتحاد الأفريقى وذلك بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.





ويناقش المؤتمر عدة محاور أهمها إجراءات الإصلاح الاقتصادى وموازنة الدولة المصرية لعام 2019 – 2020 والإصلاحات الإدارية الهادفة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، كما تناقش جلسات المؤتمر انعكاسات المشروعات القومية على الاقتصاد المصرى وحياة المواطن كل ذلك من خلال نموذج محاكاة الدولة المصرية.





ولفتت الصحيفة إلى أنه يعقد خلال المؤتمر حفل تخرج الدفعة الأولى من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى، كما يشهد المؤتمر انطلاق مبادرة حياة كريمة التى تعرض من خلالها خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة فى تنفيذ المبادرة وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين.



