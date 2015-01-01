"آخره نور" يفوز بجائزة أفضل إخراج على مستوى مشروعات تخرج شعبة تليفزيون





يأتي ذلك تحت إشراف ا.د. هبه شاهين، رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، ومدير المركز الإعلامى للجامعة، والذي يقام تحت رعاية ا.د. عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، وبحضور ا.د. نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وا.د. سوزان القلينى، عميدة كلية الأداب.





وتدور فكرة الفيلم الذي أشرفت عليه ا. سارة محمد، المدرس المساعد بالقسم، حول انتشار مرض الاكتئاب بين الشباب، وتأثيره على حياتهم، ويهدف الفيلم إلى تعريف الجمهور بأعراض مرض الاكتئاب وإلقاء الضوء على الدور المهم الذي يقوم به الأهل والأصدقاء في مساعدة مريض الاكتئاب، كما يركز الفيلم على أهمية اللجوء إلى الطبيب النفسي للتغلب على المرض.





كما واجه فريق العمل الذي يتكون من ١٣ طالب وطالبة صعوبة في العثور على محاربين للمرض لا يجدون ضررا في الظهور أمام الكاميرا للحديث عن تفاصيل تجربتهم، والتي يعتبرها المجتمع وصمة عار.





وضم المشروع عدة مصادر شملت: الإعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج صباح الورد عبر قناة TEN، والكاتب الكوميدي محمد ممدوح، وطبيبة الأسنان ندى شاهين، وچيلان ياسر طالبة علم نفس بالجامعة البريطانية، دكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي.



حصل البرنامج التسجيلي "آخره نور"، مشروع تخرج شعبة التليفزيون، بقسم علوم الاتصال والإعلام، على جائزة أفضل إخراج على مستوى مشروعات تخرج الشعبة، بالمهرجان السنوي الذي أقامه القسم يوم ١٨ يوليو الجاري.