"الخشت" يؤكد ضرورة أن يتسلح الشباب بالعقل الناقد لمواجهة حروب الجيل الرابع





وتابع: "إن لم تتوفر مهارات التمييز بين الحقائق والشائعات فنحن في كارثة فعلية"، موضحًا أن إدراك معايير التمييز سينتج عنه تحول في طريقة التفكير، والتي تبدأ بالتحقق من مدى صحة المعلومة من مصادرها ومراجعة السلطات المُختصة في إطار الحرص على مصلحة الدولة.



جاء ذلك، خلال كلمته الأحد، في الحوار المفتوح مع طلاب الفوج الخامس من معسكر اعداد القادة بجامعة القاهرة، وبحضور الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو، والدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس الجامعة، وعدد من الأساتذة والطلاب.



وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المشكلة الحقيقة التي نعاني منها تتمثل في المعلومات المغلوطة التي قد نتعرض لها، وهو ما كان دافعًا لإطلاق الجامعة مشروع تطوير العقل المصري للنهوض بطريقة تفكير الشباب والارتقاء بعقلياتهم ليصبحوا قادرين على مواجهة هذه الحرب الخطيرة والتفكير بعقلانية والتمييز بين الأشياء.



وأكد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة التحصن بالعقلية النقدية ضد كل أعداء الوطن، وهم لديهم القدرة على اختراق العقول من خلال الشائعات والأخبار المزيفة، موضحًا أن وجود معلومات مغلوطة دون التحري عن مدي صحتها ومصادرها يُعد مشكلة حقيقية.



وأكد رئيس جامعة القاهرة، على أهمية الحس الوطني في النشر، موضحًا ضرورة أن يتسلح الشباب بالعقل النقدي الواعي المُؤهل والقادر على مواجهة حروب الجيل الرابع والشائعات والحروب النفسية والتفريق بين الحق والباطل.



قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مشكلتنا هي سرعة تصديق أي معلومة دون التحري عن مدي صدقها، مشيرًا إلى أننا الآن في حرب تستهدف العقول، وهي الحرب الرئيسية ضد الشعب المصري وتسعى لتضليله واحباطه، وذلك من خلال الحرب النفسية.