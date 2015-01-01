٣٠ يوليو.. حفل تخرج طلاب صيدلة حلوان دفعة ٢٠١٩

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تنظم كلية الصيدلة بجامعة حلوان "حفل تخرج لطلاب دفعة ٢٠١٩" تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة وداد سكران عميد كلية الصيدلة، بحضور عدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية وأولياء الأمور.



وأكد ماجد نجم أن حفلات التخرج تأتي تكليلا لجهود الطلاب ولتحقيق الدعم المعنوي لهم وتكليل جهودهم بعد بذلهم جهد كبير في سبيل تحقيق النجاح على مدى سنوات الدراسة بالكلية، ولكي يجني الطلاب وأولياء أمورهم ثمار جهدهم خلال الدراسة، معربًا عن سعادته بالمستوى العلمي الذي وصل إليه خريجي الجامعة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد لضمان استمرارية تحسين العملية التعليمية بما يخدم الوطن من خلال تخريج كفاءات وطنية متميزة.



يقام حفل تخرج طلاب صيدلة حلوان في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ يوليو ٢٠١٩ بقاعة المؤتمرات بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.



