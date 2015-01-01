انطلاق فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري بجامعة حلوان

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انطلقت اليوم فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والذي يتم من خلاله تدريب الطلاب الجامعيين على كيفية إدارة الحقيبة الوزارية وإعداد الخطط لها وكيفية إدارة الازمات وحل المشكلات ورفع كفاءة الطلاب بالمعرفة بعلوم الإدارة واثبات كفائتهم وإخراج قيادات ذات كفاءة ووعي.



واوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن النموذج تجربة تعليمية متفردة لطلاب الجامعة يسعي لرقع مستوى الثقافة العامة والوعي السياسي والاجتماعي لدي الطلبة عن طريق نموذج متكامل يستطيع الطالب من خلاله التعرف على القضايا الحالية والسابقة سعيا لتقديم مقترحات وحلول جديدة.



ويعمل النموذج على إتاحة الفرصة للطلاب الجامعيين للاستفادة من النشاط الطلابي والمشاركة، حيث يقوم بدراسة الوضع القائم في مصر، ومحاولة الوصول به إلى مايتوافق مع الصالح العام، ويناقش نموذج المحاكاة الوزارات ومهامها والقوانين وميزانية الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ من أجل رؤية أوضح، إلى جانب وضع خطط وافكار ورؤى مستقبلية يمكن تحقيقها من الوزارات المختارة.



وتضمن النموذج تقديم مجموعة من المحاضرات عن القانون وريادة الأعمال والاقتصاد واتيكيت وبرتوكول والتخطيط الاستراتيجي هذا بالإضافة إلى محاضرات للمهارات منها مهارة الالقاء ومهارة التواصل وورشة تخطيط استراتيجي.



ودرس نموذج المحاكاة 7 وزارات، هم: «وزارة الإسكان، الصحة، الاستثمار، السياحة، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة».



واستهدف النموذج تدريب أعضاء النموذج على محاكاة الوزارات حيث تم الخروج بمقترحات لتطوير المجلس في إطار خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال دراسة أبرز القضايا التي تم طرحها بهدف وضع مقترحات قابلة للتنفيذ لتطوير عمل الوزارات.

