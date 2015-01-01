طلاب تمريض حلوان يشاركون في الاختبار المعرفي الإلكتروني

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شارك طلاب كلية التمريض جامعة حلوان، في اختبار التقييم التراكمي للمعرفه الموحد إلكترونيا، وذلك في إطار الإعداد للإختبار الإلكتروني الموحد لكليات التمريض على مستوى الجامعات المصريه، والذى يهدف إلي تقيم قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية دون تدخل بشري لتحقيق جودة العملية التعليمية في المؤسسات الجامعية.



أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تقوم بتقديم كافة سبل الدعم لتيسير عملية الاختبارات وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لأداء الاختبارات الالكترونية في معامل الحاسب الآلي بالجامعة، من أجل العمل علي مواكبة التطورات الراهنة في منظومة التعليم العالي والامتحانات في مصر، والتي تهدف إلى رفع مستوى خريجي الجامعات خاصة في القطاع الصحي بما يواكب مستويات خريجي الجامعات في جميع أنحاء العالم.



أشارت الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، أن الاختبار أقيم بمقر كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعه بحضور لفيف من الساده أعضاء هيئة التدريس من كلية التمريض، وقدمت سيادتها الشكر لقيادات الجامعة لاهتمامهم الكبير بتحويل نظام الاختبارات في الجامعة إلى نظام الكتروني، مؤكدة على دور الجامعة في دعم وتيسير عملية الاختبارات وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لتهيئة البيئة الاختباريه الالكترونية في معامل الحاسب الآلي من حيث قوة شبكة الإنترنت وسرعتها.



وعقب أداء إختبار التقييم التراكمي للمعرفه الموحد إلكترونيا أبدى الطلاب سعادتهم بهذه التجربة المميزة والتي تتواكب مع التطور الإلكتروني والتحول الرقمي الذي يجري في جامعات العالم.



