31 يوليو.. معامل التنسيق الالكتروني بعين شمس تستقبل طلاب المرحلة الثانية
الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:13 ص
أية حمروشي
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تستقبل معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو الجارى، طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2019 / 2020.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت فى بيان لها الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الإلكتروني.
وتقرر أن تبدأ أعمال التسجيل للمرحلة الثانية من يوم الأربعاء الموافق 3172019 حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.
الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78،05 %
عدد الطلاب: 175673
الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68،05%.
عدد الطلاب: 54305
الإجمالي: 229978
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت فى بيان لها الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الإلكتروني.
وتقرر أن تبدأ أعمال التسجيل للمرحلة الثانية من يوم الأربعاء الموافق 3172019 حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.
وفيما يلي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية:-
الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78،05 %
عدد الطلاب: 175673
الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68،05%.
عدد الطلاب: 54305
الإجمالي: 229978
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