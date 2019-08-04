31 يوليو.. معامل التنسيق الالكتروني بعين شمس تستقبل طلاب المرحلة الثانية



وتقرر أن تبدأ أعمال التسجيل للمرحلة الثانية من يوم الأربعاء الموافق 3172019 حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.





وفيما يلي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية:-



الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78،05 %

عدد الطلاب: 175673

الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68،05%.

عدد الطلاب: 54305

الإجمالي: 229978



تستقبل معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو الجارى، طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2019 / 2020.وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت فى بيان لها الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الإلكتروني.