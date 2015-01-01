معرض الفرعونيات المعدنية بنوعية عين شمس



واضافت ان المعرض يشمل حُلى معدنية فرعونية مُصاغة بطريقة فنية حديثة مُعدلة حتى يناسب العصر الحالى.



افتتح صباح اليوم، نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمانى حنفى عميد كلية التربية النوعية، معرضًا للفرعونيات المعدنية بعنوان "صياغات فنية جديدة " والذى تنظمة كلية التربية النوعية بمشاركة طلاب قسم التربية الفنية وإشراف شيماء مجدى الدكتورة بالقسم وذلك بقاعة الفنون التشكيلية بمبنى رعاية الشباب بالجامعة.أكد نظمى عبد الحميد أن هذا المعرض يعكس الإبداع الفنى المتميز لطلاب الكلية، فأشغال المعادن تعد من الفنون الراقيه التى نحرص على دعم الطلاب لتعلمها والابداع فيها، لافتا الى ان طلاب الكلية يمتلكون ملكات فنية لابد من إستغلالها وتطويرها وصقلها من خلال الاهتمام بالدورات التدريبية، مشيرًا إلى انه مؤخرا تم التعاون مع الجامعة الأمريكية لتقديم دورات تدريبية لإستكمال المهارات.وأوضحت امانى حنفى أن الهدف من المعرض الذى يستمر لمدة يوم واحد هو إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتقديم مشغولاتهم من تقنية لحام الفضة وتلميعها للوصول للمرحلة النهائية للمنتج بما يصقل ممارستهم لهذه المهنة ويتيح لهم فرص عمل بعد التخرج فى السوق المحلية والعالمية فى مجال صناعة الحُلى.