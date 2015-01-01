4 أغسطس.. بدء العمل بمكتب التحويلات المركزى بجامعة عين شمس
الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:08 ص
أية حمروشي
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يبدأ مكتب التحويلات المركزى بجامعة عين شمس، للعام الجامعي 2019 / 2020 عمله اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4 أغسطس القادم بمقر مبنى "ه" بالمدينة الجامعية طلبة.
ومن المقرر أن يستمر العمل فى المكتب يوميا من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، صرح بذلك عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وإضاف أن مكتب التحويلات سوف يتلقى الطلبات مستوفاة الأوراق باليد ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد، وسوف يتم إرسال أصول بيانات الحالة مباشرة إلى الكلية المراد التحويل إليها على أن يكون متضمنًا موافقة صريحة على التحويل، لافتا إلى أنه على الطلاب الراغبين في التحويل مراجعة الشروط المعلنة بكل كلية.
ومن المقرر أن يستمر العمل فى المكتب يوميا من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، صرح بذلك عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وإضاف أن مكتب التحويلات سوف يتلقى الطلبات مستوفاة الأوراق باليد ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد، وسوف يتم إرسال أصول بيانات الحالة مباشرة إلى الكلية المراد التحويل إليها على أن يكون متضمنًا موافقة صريحة على التحويل، لافتا إلى أنه على الطلاب الراغبين في التحويل مراجعة الشروط المعلنة بكل كلية.
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