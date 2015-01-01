ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اليوم.. محاكمة الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:26 ص
اليوم.. محاكمة الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي
بوسي
Advertisements
طباعة
مـروة هيـكل
 
Advertisements
تستأنف محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ "بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و 827,210 ألف جنيه للضرائب

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى.

كانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و 827,210 ألف جنيه.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول