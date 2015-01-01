اليوم.. محاكمة الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي

تستأنف محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ "بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و 827,210 ألف جنيه للضرائب





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى.





كانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.





وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و 827,210 ألف جنيه.



