اليوم.. حفل إليسا الغنائي بتونس ضمن مهرجان "قفصة" الدولي





تحيى المطربة اللبنانية إليسا اليوم، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان "قفصة" الدولي في دورته الأربعين بتونس.





ومن المرتقب أن تقدم خلال الحفل عددًا من أغنياتها المتميزة والشهيرة التى تلاقي تفاعلًا من الجمهور.





ومؤخرًا أحيت إليسا حفلًا ضمن مهرجانات أعياد بيروت في العاصمة اللبنانية، حيث أشعلت المسرح بعد أن قدمت باقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور.









