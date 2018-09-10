تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الاثنين
الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:19 ص
Advertisements
Advertisements
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية، وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:-
القاهرة 24 36
شبين الكوم 24 35
طنطا 24 35
دمنهور 25 32
الإسكندرية 25 32
بلطيم 25 31
مطروح 22 30
السلوم 22 32
سيوة 24 36
بورسعيد 25 31
دمياط 24 30
الزقازيق 24 36
الإسماعيلية 23 36
السويس 24 35
العريش 23 32
رفح 23 31
رأس سدر 25 36
نخل 20 36
نويبع 26 35
طابا 28 34
كاترين 20 29
الطور 26 35
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 28 37
مرسى علم 30 37
الفيوم 24 36
بني سويف 23 36
المنيا 24 36
أسيوط 24 38
سوهاج 24 39
قنا 26 39
الأقصر 26 40
أسوان 29 42
أبو سمبل 25 42
الوادي الجديد 23 41
شلاتين 26 38
أبو رماد 26 37
حلايب 28 36
رأس حدربة 28 35
Advertisements
المزيد عن: طقس اليوم طقس الاثنين حالة الطقس توقعات الأرصاد
- توقعات الأرصاد لطقس الغد
- عاجل.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين في محافظات مصر: "شديد البرودة ليلا"
- عاجل.. "الأرصاد" تحذر مواطني هذه المحافظات: "سقوط أمطار ورياح شديدة ورمال وأتربة"
- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 10-9-2018 في محافظات مصر
- الأرصاد الجوية: طقس اليوم الإثنين مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
- "الأرصاد" تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7/7/2019 بمحافظات مصر
- طقس اليوم الإثنين.. حار على هذه المناطق والعظمى بالقاهرة 36
- عاجل| بيان مهم بشأن طقس اليوم في مدن ومحافظات مصر.. والأرصاد الجوية تحذر
- بيان عاجل من الأرصاد بشأن درجات الحرارة اليوم الاثنين