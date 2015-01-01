أمير طعمية للجمهور: يا رب كلمات "مهموم" عجبتكم.. والجمهور: مع الكينج لازم تعرف الإجابة





أعرب الشاعر الغنائي عن أمله في أن تحظى كلمات أغنية "مهموم" التي قام بكتابتها للكينج محمد منير بإعجاب الجمهور.





وترك من جانبه تعليقا على فيديو الأغنية الذي أذيع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتوب قائلَا: "يا رب تكون الاغنية عجبتكم".





ورد الجمهور من جانبه بتعليقات إيجابية مع الكينج مثل:"لازم تعرف الإجابه من غير سؤال يا فنان"، "حد يخلي أمير طعيمه يزود كوبليه ولا اتنين كمان .. حرام الإبداع ده يبقى ٣ دقايق بس!".











