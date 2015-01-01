محمود سعد يعرض فيديو لزيارته لمكان معمودية المسيح في نهر الأردن



وأشار "سعد"، إلى أن المسيح اعتمد على يد النبي يحي (وهو يوحنا المعمدان في المسيحية)، موضحا أن ذلك حدث قبل 2000 عام.



أن كل الدلائل والآثار التي عثروا عليها أكدت أنه تم التعميد في هذا المكان، ولكن هذا المكان مغلق وغير مسموح بزيارته، وهناك مكان آخر مسموح بزيارته.



عرض برنامج "باب الخلق"، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على شاشة قناة النهار، مقطع فيديو يرصد زيارته إلى موقع معمودية المسيح نهر الأردن.