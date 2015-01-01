برشلونة يضع خطة ما بعد حقبة ميسي
الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:01 ص
مني العوضي
Advertisements
Advertisements
ينوي جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، التفكير في وضع النادي الكتالوني وذلك بعد نهاية عصر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال رئيس برشلونة في تصريحات نقلها موقع "آس" الإسباني: "أعتقد أننا في النادي مجبرون على العمل على عهد ما بعد ليونيل ميسي في البارسا، نحن بالفعل بدأنا التفكير في ذلك".
وتابع في حديثه: "نحن نجلب لاعبين جدد، وكرئيس لنادي برشلونة أتمنى أن يبقى ليونيل ميسي معنا لسنوات عديدة قادمة ولكن يجب أن نفكر في التغيير عندما يقرر التوقف عن اللعب".
والجدير بالذكر أن عقد ليونيل ميسي سينتهي مع إدارة نادي برشلونة خلال شهر يونيو 2021 وسيجلس الطرفين على طاولة المفاوضات من أجل الاتفاق على تجديد عقد اللاعب.
وقال رئيس برشلونة في تصريحات نقلها موقع "آس" الإسباني: "أعتقد أننا في النادي مجبرون على العمل على عهد ما بعد ليونيل ميسي في البارسا، نحن بالفعل بدأنا التفكير في ذلك".
وتابع في حديثه: "نحن نجلب لاعبين جدد، وكرئيس لنادي برشلونة أتمنى أن يبقى ليونيل ميسي معنا لسنوات عديدة قادمة ولكن يجب أن نفكر في التغيير عندما يقرر التوقف عن اللعب".
والجدير بالذكر أن عقد ليونيل ميسي سينتهي مع إدارة نادي برشلونة خلال شهر يونيو 2021 وسيجلس الطرفين على طاولة المفاوضات من أجل الاتفاق على تجديد عقد اللاعب.
Advertisements