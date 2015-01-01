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جوارديولا يدخل على الخط ويصمم على خطف صفقة ريال مدريد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:58 ص
جوارديولا يدخل على الخط ويصمم على خطف صفقة ريال مدريد
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن الصراع احتدم أكثر بين عمالقة أوروبا لضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يعتبر مطمعًا للكثير من الأندية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة إندبندنت البريطانية أن ريال مدريد سيجهز عرضًا خياليًا لضم مبابي في صيف 2020 ليكون بديلا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كما أن برشلونة سيدخل بقوة في الصراع على النجم الفرنسي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن اهتمام بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالحصول على خدمات مبابي يهدد محاولات ريال مدريد وبرشلونة في المنافسة على ضم اللاعب.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة PSG تحاول إغراء مبابي بالبقاء في صفوف الفريق ورفع راتبه الأسبوعي إلى 860 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن مبابي لن يحصل على هذا الراتب المغري إلا في حالة واحدة وهي عودة نيمار مجددًا إلى صفوف برشلونة أو الرحيل إلى ريال مدريد.
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