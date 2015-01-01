نجم جديد على بعد أمتار من الرحيل عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يواصل تحركاته للإستغناء عن بعض نجومه التي ليس لها مكان في قائمة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق قبل بداية الموسم الجديد.



وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الشاب بورخا م ايورال مهاجم ريال مدريد بات قريبًا من الإنضمام إلى ليفانتي على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء النهائي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليفانتي لديه إتفاق كامل مع مايورال وريال مدريد ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.



