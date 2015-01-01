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تقارير.. برشلونة يقترب من خطف نيمار مقابل الاستغناء عن نجميه

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:43 ص
تقارير.. برشلونة يقترب من خطف نيمار مقابل الاستغناء عن نجميه
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أكد الصحفى جوناثان جونسون بشبكة "سكاى سبورتس" أن البرازيلي نيمار دا سيلفا أصبح قريب من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف الجاري.


وصرح جونسون لصحيفة "إكسبريس"، قائلاً :"نيمار أصبح فى طى النسيان وأن باريس ينتظر وصول عرض من الأندية المهتمة بضم نيمار لبيعه خلال الصيف الجارى ".


وتابع :" مفتاح صفقة نيمار هو أحد اللاعبين الذى ممكن ان تدخلهم برشلونة فى صفقة تبادلية وهم فيليب كوتينيو والظهير الأيمن نيلسون سيميدو الذى سيحتاجه باريس من أجل تعويض رجيل دانى ألفيش ".


ويذكر أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس أكد ان لا جديد فى أمر رحيل نيمار.
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