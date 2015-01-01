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مهاجم ميلان: أتمني أن أكون مثل رونالدو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:39 ص
مهاجم ميلان: أتمني أن أكون مثل رونالدو
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محمد جمال
 
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أكد كريتسوف بيونتيك المهاجم البولندى لفريق ميلان الإيطالى، إنه يتطلع دائماً ليكون الأفضل وأن مثله الأعلى فى كرة القدم هو كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالى.


وصرح بيونتيك ل"شبكة ESPN"، قائلاً :" كنت دائماً أتطلع لرؤية أفضل المهاجمين للتعلم وكان فى مقدمتهم بالطبع كريستيانو رونالدو وتييري هنرى مهاجم أرسنال السابق".


وأضاف :" سعيد بالوصول للعب فى الدورى الإيطالى، فتسجيل الأهداف فى الكالتشيو صعب وأعتقد إنى ولدت للتسجيل".


وأختتم حديثه، قائلاً :" أتمنى أن أستمر فى تسجيل الأهداف مع ميلان ونأمل فى التأهل لدورى أبطال أوروبا ".
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