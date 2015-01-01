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سيراميكا يتعاقد مع ظهير أيسر سموحة لثلاث مواسم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:34 ص
سيراميكا يتعاقد مع ظهير أيسر سموحة لثلاث مواسم
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مصطفي الجندي
 
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أعلن مجلس إدارة نادي سيراميكا، التعاقد مع عمر سعد ظهير أيسر نادي سموحة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل من مسابقة دوري القسم الثاني.

وتعاقد نادي سيراميكا مع اللاعب قادما من نادي سموحة في صفقة انتقال حر، بعد أن وقع اللاعب بشكل رسمي على عقود الانضمام إلى الفريق لمدة ٣ مواسم.

وكان معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بسيراميكا، عقد جلسة خاصة مع عمر سعد، في وجود هيثم شعبان المدير الفني للفريق الذي طلب التعاقد مع اللاعب، وانتهت المفاوضات بين الطرفين بنجاح استعدادا للموسم الحديد.
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