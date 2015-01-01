رامي صبري يشوق جمهوره لألبومه المقبل بهذه الطريقة!
الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:57 ص
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طرح المطرب رامي صبري، برومو أحدث ألبوماته تحت اسم "فارق معاك".
ومن المقرر طرح الألبوم كاملًا مطلع شهر أغسطس المقبل.
ويضم الألبوم 12 أغنية وهي "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قلت اللى عندى"، وهو في كده"، و"بقابل ناس"، وأنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".
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