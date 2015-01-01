هل تصل الصدقة للمتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب
الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:25 ص
نعيم يوسف
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قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصدقة تصل للمتوفى بعد وفاته.
واستشهد "شلبي"، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، بالحديث الذي يقول: أنَّ رجلًا قال للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ أمِّي افتُلتَتْ نفسُها، وأظنُّها لو تكلَّمَتْ تصدَّقَتْ؛ فهل لها أجرٌ إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: نعمْ".
واستشهد "شلبي"، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، بالحديث الذي يقول: أنَّ رجلًا قال للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ أمِّي افتُلتَتْ نفسُها، وأظنُّها لو تكلَّمَتْ تصدَّقَتْ؛ فهل لها أجرٌ إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: نعمْ".
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: إذا يجوز للإنسان الحي التصدق على المتوفى، سواء أوصى أم لا، ويجوز أن تكون من تركته أو من غير تركته.
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