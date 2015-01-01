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إصابة أسينسيو تخلط أوراق ريال مدريد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:57 ص
إصابة أسينسيو تخلط أوراق ريال مدريد
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مني العوضي
 
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أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد أن نادي ريال مدريد ينوي التعاقد مع لاعبين آخرين بعد إصابة لاعبه ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي.


وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن نادي ريال مدريد قد يتعاقد مع لاعبين جدد خاصة بعد تأكد غياب أسينسيو لمدة تتراوح ما بين 6 و9 أشهر بعد الخسارة 7/3 أمام أتلتيكو مدريد.


وأضافت الصحيفة الإسبانية أن خروج بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد خاصةً وباقي 5 أسابيع فقط على إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، قد يعوض غياب أسينسيو.


وتشير التقارير إلى أن نادي ريال مدريد قد وضع خطة "ب" حال فشل التعاقد مع بول بوجبا وهي ضم الدنماركي كريستيان إريكسن.


وتعاقدت إدارة ريال مدريد مع 5 صفقات حتى الآن وهي؛ رودريجو وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند مينيدي وإيدير ميليتاو.
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