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برشلونة عل بعد خطوة من حسم صفقة نجم الريال

الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:55 ص
برشلونة عل بعد خطوة من حسم صفقة نجم الريال
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اقترب ​جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس الاسباني من الانتقال لصفوف نادي ​برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليلعب بجوار النجم الأرجنتيني ​ليونيل ميسي.


وكان فيربو قد وصف ميسي بإبن العاهرة، عندما كان في سن الـ16 من عمره، وتحديدا في عام 2013، من خلال تغريدة كتبها في حسابه عبر تويتر.


وحول تفسيره لسبب التغريدة المسيئة لـ"ميسي" قال "فيربو": " أقرب أصدقائي كان مشجعًا لبرشلونة ومن محبي ميسي وكتبت تلك التغريدة لمضايقته فقط".


وأضاف: " هذه التصرفات تكون طبيعية عندما لا تكون غير معروف، ولكنها يكون لها صدي كبير في المستقبل، وأعتذر لكل من تضايق من هذه التغريدة.


وأتم تصريحاته: " ميسي أفضل لاعب في العالم، ودائمًا أراه الأحق بالكرة الذهبية، بل وأطلب أحيانًا تسليمها له بشكل دائم، وتخصيص جائزة أخري لباقي اللاعبين".
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