برشلونة عل بعد خطوة من حسم صفقة نجم الريال

اقترب ​جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس الاسباني من الانتقال لصفوف نادي ​برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليلعب بجوار النجم الأرجنتيني ​ليونيل ميسي.





وكان فيربو قد وصف ميسي بإبن العاهرة، عندما كان في سن الـ16 من عمره، وتحديدا في عام 2013، من خ لال تغريدة كتبها في حسابه عبر تويتر.





وحول تفسيره لسبب التغريدة المسيئة لـ"ميسي" قال "فيربو": " أقرب أصدقائي كان مشجعًا لبرشلونة ومن محبي ميسي وكتبت تلك التغريدة لمضايقته فقط".





وأضاف: " هذه التصرفات تكون طبيعية عندما لا تكون غير معروف، ولكنها يكون لها صدي كبير في المستقبل، وأعتذر لكل من تضايق من هذه التغريدة.