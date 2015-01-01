"كويويا" تعود مجددا ضمن أحداث "النمر الأسود"!
الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:43 ص
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أكدت الصحف الأجنبية، في تقارير فنية لها أن الممثلة Danai Gurira، صاحبة شخصية "كويويا" هى الحارس المسئول عن العائلة المالكة فى فيلم Black Panther
وأكدت أن Danai Gurira ستعود ضمن أحداث الجزء الثانى من السلسلة المقرر طرحه العام المقبل فى دور العرض السينمائى.
يذكر أن Black Panther حصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية بحفل جوائز الأوسكار في دورتها رقم 91 لعام 2019 الجاري.
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