"كويويا" تعود مجددا ضمن أحداث "النمر الأسود"!

أكدت الصحف الأجنبية، في تقارير فنية لها أن الممثلة Danai Gurira، صاحبة شخصية "كويويا" هى الحارس المسئول عن العائلة المالكة فى فيلم Black Panther





وأكدت أن Danai Gurira ستعود ضمن أحداث الجزء الثانى من السلسلة المقرر طرحه العام المقبل فى دور العرض السينمائى.



