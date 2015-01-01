مصطفى قمر يطرح "س من الناس" الخميس المقبل





يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح أغنية جديدة بعنوان "س من الناس" وهى من ضمن أغانى ألبوم الجديد المقرر أن يتم طرحه الخميس المقبل.





"س من الناس" من كلمات تامر حسين، و ألحان رامى جمال، وتوزيع توما، ومن المقررأن يتم طرحها الخميس المقبل.



وفي السطور التالية سنتعرف علي تفاصيل أغاني الألبوم و هي :

س من الناس كلمات تامر حسين و ألحان رامي جمال و توزيع توما . .

ضحكت ليا كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع وسام عبد المنعم .

حبيبك اللي تحبه كلمات حسن عطية وألحان توما وتوزيع توما .

نفس السيناريو كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع عادل حقي .

عارف كلمات عصام حسني وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم .

ناوي كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيي وتوزيع يحيي يوسف .

قفلت السكة كلمات ضحي محمد علي وألحان محمد النادي وتوزيع عادل حقي .

نفس الإحساس كلمات حمادة السيد وألحان مديح وتوزيع طارق حسيب .

نسيتني خلاص كلمات محمد الجزار وألحان جوليو وتوزيع طارق حسيب .

باب موارب كلمات أسامة مصطفي وألحان سامح كريم وتوزيع زووم .

سلمي كلمات حسن عطية وألحان تامر علي وتوزيع وسام عبد المنعم



