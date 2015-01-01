عاجل.. مقتل 11 شخصًا جراء إطلاق نار في مهرجان بولاية كاليفورنيا





لقى 11 شخصا على الأقل مصرعهم جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب ما ذكرته فضائية "روسيا اليوم" في نبأ عاجل منذ قليل.