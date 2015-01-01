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عاجل.. مقتل 11 شخصًا جراء إطلاق نار في مهرجان بولاية كاليفورنيا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:23 ص
عاجل.. مقتل 11 شخصًا جراء إطلاق نار في مهرجان بولاية كاليفورنيا
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لقى 11 شخصا على الأقل مصرعهم جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب ما ذكرته فضائية "روسيا اليوم" في نبأ عاجل منذ قليل.

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