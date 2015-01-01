"أمورة جدا".. إطلالة أنثوية لنانسي عجرم والجمهور يعلق على صورتها

اشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة أنثوية



ونشرتعجرم، صورة حديثه لها لاقت تفاعلًا قويًا من الجمهور الذي بادرها بتعليقات إيجايبة.



