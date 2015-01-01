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"أمورة جدا".. إطلالة أنثوية لنانسي عجرم والجمهور يعلق على صورتها

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:34 ص
أمورة جدا.. إطلالة أنثوية لنانسي عجرم والجمهور يعلق على صورتها
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اشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة أنثوية

ونشرتعجرم، صورة حديثه لها لاقت تفاعلًا قويًا من الجمهور الذي بادرها بتعليقات إيجايبة.

وعلق بغض من متابعي حسابها قائليتن: "أموره جدًا".." جمال وأنوثه ونعومه هالانسان".



"أمورة جدا".. إطلالة أنثوية لنانسي عجرم والجمهور يعلق على صورتها
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