"أمورة جدا".. إطلالة أنثوية لنانسي عجرم والجمهور يعلق على صورتها
الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:34 ص
Advertisements
Advertisements
اشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة أنثوية
ونشرتعجرم، صورة حديثه لها لاقت تفاعلًا قويًا من الجمهور الذي بادرها بتعليقات إيجايبة.
ونشرتعجرم، صورة حديثه لها لاقت تفاعلًا قويًا من الجمهور الذي بادرها بتعليقات إيجايبة.
وعلق بغض من متابعي حسابها قائليتن: "أموره جدًا".." جمال وأنوثه ونعومه هالانسان".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- "حاسة بيك" لنانسي عجرم تحتل المركز الأول عبر "أنغامي"
- 3 مشاهد لم تراها من قبل لنانسي عجرم في كواليس "The Voice Kids" (فيديو)
- تعرف على عدد مشاهدات "ومعاك" لنانسي عجرم عبر "يوتيوب" (فيديو)
- كليب "ومعاك" لنانسي عجرم يواصل حصد مشاهدات يوتيوب (فيديو)
- نانسي عجرم تنشر صورتها في دبي
- نانسي عجرم تصالح جمهورها المغربي بعد هجومه عليها بهذه الكلمات
- إطلالة غريبة لـ"فيفي عبده".. والجمهور يشبهها بـ"ليدي جاجا" (صورة)
- انهيار فنانة بسبب أغنية لنانسي عجرم.. تعرف على التفاصيل
- نانسي عجرم تنشر صورتها برفقة ابنتيها ميلا وإيلا في عاصمة النور
- تفاصيل أول حفل غنائى لنانسى بالمملكة