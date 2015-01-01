أول تعليق لـ ترامب على إطلاق نار في مهرجان بولاية كاليفورنيا
الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:14 ص
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قوات إنفاذ القانون في موقع إطلاق النار بمهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأضاف ترامب، عبر تغريدة له على "تويتر"، إن التقارير تشير إلى أنه لم يتم القبض على مطلق النار، داعيًا المواطنين إلى توخى الحذر.
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