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"الشاعر": لن يستطيع المواطن حجز رحلة عمرة إلا من خلال البوابة الإلكترونية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:21 ص
الشاعر: لن يستطيع المواطن حجز رحلة عمرة إلا من خلال البوابة الإلكترونية
حسام الشاعر
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نعيم يوسف
 
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علق حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، على إنشاء الغرفة للبوابة الإلكترونية وإهداؤها للدولة قائلا: "إحنا والدولة واحد"، لافتا إلى أن بعض المواطنين أصبحوا فريسة للسماسرة والشركات غير المرخصة.

وأضاف "الشاعر"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن بعض المجهولين كانوا ينظمون رحلات عمرة، ولذلك تعاقدوا مع شركة أنشأت بوابات مثيلة في دول أخرى، وتم إهداؤها للوزارة.

ولفت رئيس غرفة شركات السياحة، إلى أن هذه البوابة سيتم ربطها بإدارة الجوازات، ولن يستطيع المواطن حجز رحلة عمرة إلا من خلال البوابة، موضحا أنها حاليا في مرحلة التجارب وستعمل بداية شهر سبتمبر، وسيتم عرض كل البرامج الخاصة بالعمرة من خلالها تحت إشراف الوزارة، وسيحصل المواطن على التأشيرة من خلالها.
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