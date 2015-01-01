فالفيردي يستقر على 3 تشكيلات نارية لبرشلونة.. تعرف عليها

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يجهز ارنستو فالفيردي 3 خطط محتملة استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-2020، ومواجهات الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد والتي تحظي بأهمية كبيرة لدي جماهير الفريقين.



وإليكم التشكيلات المتوقعة لبرشلونة في الكلاسيكو:



- التشكيل الأول:



يعتمد على الثلاثي جريزمان وميسي وسواريز لقيادة هجوم البارسا:



حراسة المرمي: شتيجن

الدفاع: بيكيه - ألبا - لينجليت - سيميدو

الوسط: ارثر - بوسكيتس - دي يونج

الهجوم: جريزمان - ميسي - سواريز



- التشكيل الثاني:



يعتمد على جريزمان كـ"رأس حربة" والدفع بـ ميسي في الجهة اليمني، وديمبيلي في الجهة اليسري، والابقاء على سواريز على دكة البدلاء



حراسة المرمي: شتيجن

الدفاع: بيكيه - ألبا - لينجليت - سيميدو

الوسط: ارثر - بوسكيتس - دي يونج

الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبيلي



- التشكيل الثالث:

يشارك ميسي كـ"مهاجم صريح" وبجانبه ديمبلي في الجهة اليمني، وجريزمان بالجهة اليسري، وسواريز احتياطي.



حراسة المرمي: شتيجن

الدفاع: بيكيه - ألبا - لينجليت - سيميدو

الوسط: ارثر - بوسكيتس - دي يونج

الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبيلي