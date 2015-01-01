فالفيردي يستقر على 3 تشكيلات نارية لبرشلونة.. تعرف عليها
الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:52 ص
علاء خليف
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يجهز ارنستو فالفيردي 3 خطط محتملة استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-2020، ومواجهات الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد والتي تحظي بأهمية كبيرة لدي جماهير الفريقين.
وإليكم التشكيلات المتوقعة لبرشلونة في الكلاسيكو:
- التشكيل الأول:
يعتمد على الثلاثي جريزمان وميسي وسواريز لقيادة هجوم البارسا:
حراسة المرمي: شتيجن
الدفاع: بيكيه - ألبا - لينجليت - سيميدو
الوسط: ارثر - بوسكيتس - دي يونج
الهجوم: جريزمان - ميسي - سواريز
- التشكيل الثاني:
يعتمد على جريزمان كـ"رأس حربة" والدفع بـ ميسي في الجهة اليمني، وديمبيلي في الجهة اليسري، والابقاء على سواريز على دكة البدلاء
حراسة المرمي: شتيجن
الدفاع: بيكيه - ألبا - لينجليت - سيميدو
الوسط: ارثر - بوسكيتس - دي يونج
الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبيلي
- التشكيل الثالث:
يشارك ميسي كـ"مهاجم صريح" وبجانبه ديمبلي في الجهة اليمني، وجريزمان بالجهة اليسري، وسواريز احتياطي.
حراسة المرمي: شتيجن
الدفاع: بيكيه - ألبا - لينجليت - سيميدو
الوسط: ارثر - بوسكيتس - دي يونج
الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبيلي
وإليكم التشكيلات المتوقعة لبرشلونة في الكلاسيكو:
- التشكيل الأول:
يعتمد على الثلاثي جريزمان وميسي وسواريز لقيادة هجوم البارسا:
حراسة المرمي: شتيجن
الدفاع: بيكيه - ألبا - لينجليت - سيميدو
الوسط: ارثر - بوسكيتس - دي يونج
الهجوم: جريزمان - ميسي - سواريز
- التشكيل الثاني:
يعتمد على جريزمان كـ"رأس حربة" والدفع بـ ميسي في الجهة اليمني، وديمبيلي في الجهة اليسري، والابقاء على سواريز على دكة البدلاء
حراسة المرمي: شتيجن
الدفاع: بيكيه - ألبا - لينجليت - سيميدو
الوسط: ارثر - بوسكيتس - دي يونج
الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبيلي
- التشكيل الثالث:
يشارك ميسي كـ"مهاجم صريح" وبجانبه ديمبلي في الجهة اليمني، وجريزمان بالجهة اليسري، وسواريز احتياطي.
حراسة المرمي: شتيجن
الدفاع: بيكيه - ألبا - لينجليت - سيميدو
الوسط: ارثر - بوسكيتس - دي يونج
الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبيلي
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