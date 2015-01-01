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أمين الفتوى في دار الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان "شهيد"

الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:13 ص
أمين الفتوى في دار الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان شهيد
أحمد وسام
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نعيم يوسف
 
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قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن المتوفى بمرض السرطان يعتبر شهيدًا.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردًا على سؤال: "ابني توفى بالسرطان وعنده 17 سنة، هل يعتبر شهيد؟"

وأوضح "وسام" أن المتوفى بالسرطان يعتبر شهيدا لأنه مات مبطونا، لأن السرطان مرض باطني، ومن مات مبطونا فهو شهيد.
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