أول بوستر دعائي لألبوم أصالة الجديد "في قربك"

طرحت المطربة أصالة، عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" البوستر الرسمي لألبومها الغنائي الجديد "في قربك"، المقرر نزوله بالأسواق خلال الأيام المقبلة.

وعلقت على البوستر قائلة: "أصالة هتكون دايمًا في قربك، انتظروا الألبوم قريبًا".

يذكر ان أصالة نصري ستشارك ماجد المهندس حفلًا غنائيًا في العاصمة البريطانية لندن.





ومن المتوقع أن يحضر الحفل الذي تقرر إقامته في 13 أغسطس المقبل عدد كبير من جمهور النجمين.





ومن المقرر أن يقدم النجمين عددًا من الأغاني الشهيرة بهم والتي تلاقي تفاعلًا من الجمهور