فلورنتينو بيريز يتدخل لحل أزمة ريال مدريد





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن خسارة ريال مدريد من أتلتيكو مدريد 3-7 الجمعة الماضي كانت بمثابة صدمة لبيريز وأصبح مجبوراً على التدخل لتحسين الوضح.





ويصر الفرنسي زين الدين زيدان على التعاقد مع بول بوجبا بعد ببع جاريث بيل الذي بات خارج حسابات الجهاز الفني، كما أن ملف خاميس رودريجيز قد يتم فتحه من جديد والإبقاء عليه بعد إصابة ماركو أسينسيو.





وأصيب ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع الريال ضد آرسنال بالمباراة الودية التي جمعت بينهنا بالكأس الدولية للأبطال.

شكلت الهزيمة الثقيلة لريال مدريد من أتلتيكو بنتيجة 3-7 صدمة كبيرة لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي وذلك في وديات الأندية خلال فترة الميركاتو الصيفي.