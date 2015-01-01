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خلال حملات تموينية.. ضبط 70 قضية مخالفة بالجيزة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:13 ص
خلال حملات تموينية.. ضبط 70 قضية مخالفة بالجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (70) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 9 مخالفات عدم حمل شهادة صحية، 16 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 14 إدارة منشأة بدون ترخيص، 12 عدم الإعلان عن الأسعار، 14 انتاج خبز ناقص الوزن.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
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