ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أغنية عربية شهيرة تقترب من 100 مليون مشاهدة!

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:56 ص
أغنية عربية شهيرة تقترب من 100 مليون مشاهدة!
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

حققت أغنية "سر الحياة" للمطربة العراقية أصيل هميم، ملايين المشاهدات في وقت قياسي للغاية منذ طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

وتألقت المطربة على يوتيوب، حيث حققت أغنيتها منذ طرحها عبر يوتيوب في 11 يونيو الماضي وحتى الآن أكثر من 93 مليون مشاهدة.

الأغنية من كلمات: آدم وألحان: أزهر حداد وتوزيع: حسام الدين. 
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول