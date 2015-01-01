أغنية عربية شهيرة تقترب من 100 مليون مشاهدة!
الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:56 ص
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حققت أغنية "سر الحياة" للمطربة العراقية أصيل هميم، ملايين المشاهدات في وقت قياسي للغاية منذ طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وتألقت المطربة على يوتيوب، حيث حققت أغنيتها منذ طرحها عبر يوتيوب في 11 يونيو الماضي وحتى الآن أكثر من 93 مليون مشاهدة.
الأغنية من كلمات: آدم وألحان: أزهر حداد وتوزيع: حسام الدين.
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