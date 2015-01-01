تحرير 3395 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة
الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:07 ص
إيمان عبد العاطي
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (1370) مخالفة انتظار خاطئ، (347 ) متنوع، ( 4 ) سيارات بدون لوحات معدنية، دراجه بدون لوحات معدنية، ( 30 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 9 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (4 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1410 ) نـمــوذج 125، ( 14 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 9 ) زجاج فاميه، ( 3 ) حجز توك توك، ( 76 ) التصالح الفوري، ( 13 ) ملصقات ومتعلقات، تقطيع خط السير، ( 30 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 3395 مخالفة مرورية.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (1370) مخالفة انتظار خاطئ، (347 ) متنوع، ( 4 ) سيارات بدون لوحات معدنية، دراجه بدون لوحات معدنية، ( 30 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 9 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (4 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1410 ) نـمــوذج 125، ( 14 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 9 ) زجاج فاميه، ( 3 ) حجز توك توك، ( 76 ) التصالح الفوري، ( 13 ) ملصقات ومتعلقات، تقطيع خط السير، ( 30 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 3395 مخالفة مرورية.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
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