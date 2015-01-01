ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يوفنتوس يعود الصورة ويشكل ضغطا كبيرا على برشلونة في الصفقة الكبري

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:53 ص
يوفنتوس يعود الصورة ويشكل ضغطا كبيرا على برشلونة في الصفقة الكبري
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
  كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، عن موقف نادي يوفنتوس النهائي بشأن المفاوضات مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

 وقالت شبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية، أن نادي يوفنتوس لم ينسحب من عملية التعاقد مع نيمار جونيور، وسيظل يراقب دائمًا بعناية التقدم في وضع مهاجم باريس سان جيرمان. 

 وذكرت الشبكة الإيطالية، أن نيمار جونيور يريد الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان وذلك بعدما توترت علاقته مع ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي.  

وارتبط اسم نيمار بأندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد كما قدم البارسا عرضاً مغرياً لضم البرازيلي مقابل 90 مليون جنيه استرليني واثنين من اللاعبين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول