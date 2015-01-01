عضو تنسيقية شباب الأحزاب: أجندة المؤتمر الوطني للشباب فريدة من نوعها
الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:50 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن منتدى شباب العالم هو توصية من توصيات مؤتمرات الشباب، ومن أهم إنجازاته فقرة محاكاة الأمم المتحدة وتوصياتها والتي سلمتها مصر للأمم المتحدة نفسها.
وأضاف "بدوي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن أجندة المؤتمر الوطني السابع للشباب المقرر انعقاده في العاصمة الإدارية فريدة جدا من نوعها، وتنقسم لعدة محاور، أهمها محاكاة للدولة المصرية.
وتابع أن مصر لديها شباب ملهم وكان يتهم بأنه يخرب الدولة وهم الآن يشاركون في صنع القرار ويجلسون على طاولة واحدة مع الرئيس وهذا غير مسبوق.
وأضاف "بدوي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن أجندة المؤتمر الوطني السابع للشباب المقرر انعقاده في العاصمة الإدارية فريدة جدا من نوعها، وتنقسم لعدة محاور، أهمها محاكاة للدولة المصرية.
وتابع أن مصر لديها شباب ملهم وكان يتهم بأنه يخرب الدولة وهم الآن يشاركون في صنع القرار ويجلسون على طاولة واحدة مع الرئيس وهذا غير مسبوق.
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