ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصدر: حريق كنيسة الأنبا بولا اندلع بالطابع الرابع ولم يسفر عن خسائر في الأرواح

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:36 ص
مصدر: حريق كنيسة الأنبا بولا اندلع بالطابع الرابع ولم يسفر عن خسائر في الأرواح
حريق
Advertisements
طباعة
إيريني صفوت
 
Advertisements
أفاد مصدر داخل الكنيسة، أن الحريق الذي نشب منذ قليل بكنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة، انحصد بالطابق الرابع، الذي يحتوي على مكاتب الخاصة بكهنة الكنيسة وغرفة القربان، وأن الحريق بعيدًا عن الكنيسة، مضيفًا أن هناك خسائر مادية في الأثاث.

ووقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حريق بكنيسة الأنبا بولا شبرا الخيمة، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.


Advertisements
المزيد عن: كنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة حريق كنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة حريق
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول