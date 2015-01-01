مصدر: حريق كنيسة الأنبا بولا اندلع بالطابع الرابع ولم يسفر عن خسائر في الأرواح
الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:36 ص
إيريني صفوت
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أفاد مصدر داخل الكنيسة، أن الحريق الذي نشب منذ قليل بكنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة، انحصد بالطابق الرابع، الذي يحتوي على مكاتب الخاصة بكهنة الكنيسة وغرفة القربان، وأن الحريق بعيدًا عن الكنيسة، مضيفًا أن هناك خسائر مادية في الأثاث.
ووقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حريق بكنيسة الأنبا بولا شبرا الخيمة، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.
ووقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حريق بكنيسة الأنبا بولا شبرا الخيمة، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.
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