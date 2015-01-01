ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شيخ الأزهر يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:28 ص
شيخ الأزهر يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
شيخ الأزهر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والشعب السعودي، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز.

كما تقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

Advertisements
المزيد عن: وفاة الأمير بندر شيخ الأزهر الأمير بندر بن عبدالعزيز
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول