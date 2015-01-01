شيخ الأزهر يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:28 ص
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تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والشعب السعودي، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز.
كما تقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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