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السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة (تفاصيل)

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:23 ص
السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة (تفاصيل)
حريق
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محمد نبيل
 
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، علي حريق محدود شب في كنيسة الأنبا بولا بشارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق محدود بكنيسة الأنبا بولا الكائنة بحارة محمد عفيفي المتفرع من شارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة. 

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، إلى مكان الحادث وتبين أن الحريق شب بحجرة إعداد الطعام بالكنيسة وتم الدفع بـ3 سيارات اطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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