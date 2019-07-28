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الهلال يقدم 7 مليون ريال للدوسري لإقناعه بالبقاء في الفريق

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:02 ص
الهلال يقدم 7 مليون ريال للدوسري لإقناعه بالبقاء في الفريق
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حسن شحاتة
 
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قالت صحف سعودية، بأن نادي الهلال السعودي قد قدم عرض جديد إلى لاعبه "سالم الدوسري" من أجل أن يوافق الأخير على تجديد عقده مع الزعيم خلال الفترة المقبلة.


وكانت صحيفة "اليوم السعودية" الزعيم قد رفع عرضه إلى نحو 7 مليون ريال سنويًا، وهو عرض أفضل من العرض السابق الذي كان فيه مرتب اللاعب يتراوح بين 5-6 مليون ريال، في محاولة من الإدارة لإقناع اللاعب بالبقاء في صفوف الفريق، ولكن "الدوسري" كان قد طلب الحصول على نحو 8 مليون ريال كراتب سنوي للإستمرار مع النادي خلال السنوات المقبلة.


وأشارت الصحيفة، بأن الهلال قد أصبح في أزمة حقيقة، حيث يتواجد نادي النصر ونادي أهلي جدة في وضع الإستعداد من أجل خطف سالم الدوسري في حالة فشلت مفاوضات تجديد عقده مع الزعي في هذه الفترة، خاصة لكون عقد اللاعب الحالي يسمح له بالتوقيع لأي فريق بشكل مجاني في شهر يناير المقبل.

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