تعرف على موعد حفل ماجد المهندس وأصالة المرتقب بلندن
الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:47 ص
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يحيي المطرب ماجد المهندس وزميلته الفنانة أصالة نصري حفلًا غنائيًا في العاصمة البريطانية لندن.
ومن المتوقع أن يحضر الحفل الذي تقرر إقامته في 13 أغسطس المقبل عدد كبير من جمهور النجمين.
ومن المقرر أن يقدم النجمين عددًا من الأغاني الشهيرة بهم والتي تلاقي تفاعلًا من الجمهور.
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