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أمير مرتضى: سنحتفظ بحقنا في "كهربا" .. قدمنا شكوى للجبلاية والفيفا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:51 ص
أمير مرتضى: سنحتفظ بحقنا في كهربا .. قدمنا شكوى للجبلاية والفيفا
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أحمد شاكر
 
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أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن النادي سوف يحتفظ بحقه في محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثا لفريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.


وقال أمير في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: قدمنا شكوى للجبلاية وللفيفا لنحفظ حقنا في كهربا.


واردف : سوف نقيد اللاعب بالموسم الجديد، وسوف نتخذ كل الاجراءات التي تحفظ للنادي حقه.


وتابع : من سيقحم اسم الاهلي بيننا وبينه لا نريده في النادي من الأساس.

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