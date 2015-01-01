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عبد الحفيظ: حسمنا صفقات وأخري في الطريق

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:44 ص
عبد الحفيظ: حسمنا صفقات وأخري في الطريق
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أحمد شاكر
 
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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي، ان الاحمر يسابق الزمن من اجل اتمام صفقات الموسم الجديد.


وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: هناك صفقات تقترب واخرى تبتعد، نريد الحسم قبل انتهاء مدة القيد الإفريقي.


واردف : لا نريد هد ما تم بنائه، سوف نرتاح قليلا ثم نفتح ملف الصفقات مجددا، وخلال ثلاثة أيام سوف تكون الامور اكثر وضوحا.

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